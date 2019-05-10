«Бостон» быстро выйдет в финал, «Сент-Луис» будет забивать, но вылетит. Ставки на третий раунд

«Бостон» – «Каролина»

Ставка: «Бостон» в пяти матчах за 4,15

Главный урок Кубка Стэнли-2019 – побеждает тот, кто начинает серию в боевой форме. Победители дивизионов во главе с «Тампой» и «Калгари» едва ли не с февраля играли в режиме товарищеских матчей и слетели в первом же раунде против горячих соперников, которые до последних дней регулярки бились за плей-офф. Следом выбыли команды, выигравшие стартовые серии в четырех-пяти матчах и получившие больше времени на отдых. Это тенденция, а не совпадение, и в ночь на 10 мая это показала «Каролина», которая слишком быстро распотрошила «Айлендерс» и не играла почти неделю.

Маркус Йоханссон и Брэд Маршанд празднуют гол в первом матче «Бостон» – «Каролина»Getty Images

Добавьте сюда, что «Бостон» имеет преимущество родного льда, крепче по составу и обладает намного большим опытом: команда каждый год играет в плей-офф, а ее лидеры Брэд Маршанд, Давид Крейчи, Патрис Бержерон и Здено Хара брали с «Брюинс» Кубок Стэнли-2011. У «Каролины» четыре обладателя Кубка Стэнли разных лет, но Теуво Теравайнен и Тревор ван Римсдик в составе «Чикаго»-2015 были просто молодыми пассажирами. В полуфинале конференции «Харрикейнс» подфартило, что отличный вратарь Робин Ленер резко сдал, но у Туукки Раска и опыта больше, и этой весной он демонстрирует лучшую игру в карьере. Все эти факторы указывают на то, что финал Востока закончится уже в ночь на 19 мая в Бостоне в пятой игре.

Заходи сюда, если тоже считаешь, что сказка «Каролины» закончится быстро.

«Сан-Хосе» – «Сент-Луис»

Ставка: «Сан-Хосе» выиграет 1-й матч и серию за 2,36

«Сан-Хосе» – одна из сильнейших домашних команд сезона. «Вегас» и «Колорадо» уже убедились, насколько это серьезно. После фееричного седьмого матча с «Голден Найтс» трибуны SAP-центр в Сан-Хосе неистовствуют как никогда прежде, да и сами хоккеисты в бирюзовых свитерах уверовали, что их имена на Кубке Стэнли – более чем достижимая цель. В финале Запада против «Блюз» преимущество домашнего льда снова будет у «Шаркс».

Лидеры «акул» великолепно проводят плей-офф. При этом почти всю серию с «Колорадо» они отыграли без капитана Джо Павелски. Тот вернулся лишь в седьмой встрече и сразу выстрелил голом и ассистом. У «Сент-Луиса» ситуация – противоположная: Владимир Тарасенко и Райан О’Райлли заметно не добирают очков и ушли в минус. Правда, Джейден Шварц неожиданно проводит лучший месяц в карьере, но состав «Шаркс», как ни крути, глубже и сильнее.

Тоже думаешь, финал Запада станет повторением серии 2016 года? Тогда тебе сюда.

Логан Кутюр («Сан-Хосе») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)Getty Images

А еще:

«Шаркс» – фавориты на Западе, но побед добиваются исключительно в развеселой игре. У «Сан-Хосе» не самый надежный вратарь Мартин Джонс и 0 сухих матчей в двух победных сериях, а «Сент-Луис» с нового года лишь раз ушел со льда без гола. В таких условиях ставка за 1,51, что «Блюз» забьют в каждом матче серии, – подарок для любителей легкого выигрыша.

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