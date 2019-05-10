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Свечников впечатал гиганта Хару в борт, будто сдул пушинку с плеча

Свечников впечатал гиганта Хару в борт, будто сдул пушинку с плеча
Eurosport

10/05/2019 в 09:41

Разница в весовых категориях не помеха.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не растерял боевой дух после нокаута от Александра Овечкина.

В первом матче серии с «Бостоном» Андрей применил эффектный силовой прием против главного гиганта НХЛ – капитана «Брюинс» Здено Хары.

В середине второго периода словак немного завозился с шайбой у борта и был немедленно впечатан русским нападающим в стекло.

  • Вес Свечникова – 85 кг, вес Хары – 113 кг.
  • «Бостон» победил в первом матче финала конференции – 5:2. На счету Свечникова ассист.

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