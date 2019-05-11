Getty Images
Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе за 3 млн долларов
Отъезд из Огайо – решенное дело.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский выставил на продажу квартиру в центре города.
Ее стоимость составляет примерно 2,95 млн долларов, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в твиттере.
- Бобровский выйдет 1 июля на рынок свободных агентов.
- За «Коламбус» Сергей играл с 2012 года и взял две Везины – награды лучшему вратарю регулярки.
- «Жакеты» в Кубке Стэнли-2018/19 дошли до второго раунда, где в шести матчах уступили «Бостону».
Бобровский не спас в самый ответственный момент – «Коламбус» пролетел мимо полуфинала Кубка Стэнли
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте