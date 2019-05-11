Getty Images

Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе за 3 млн долларов

Бобровский выставил на продажу квартиру в Коламбусе за 3 млн долларов
Eurosport

18 ч. назад

Отъезд из Огайо – решенное дело.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский выставил на продажу квартиру в центре города.

Ее стоимость составляет примерно 2,95 млн долларов, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн в твиттере.

  • Бобровский выйдет 1 июля на рынок свободных агентов.
  • За «Коламбус» Сергей играл с 2012 года и взял две Везины – награды лучшему вратарю регулярки.
  • «Жакеты» в Кубке Стэнли-2018/19 дошли до второго раунда, где в шести матчах уступили «Бостону».

Бобровский не спас в самый ответственный момент – «Коламбус» пролетел мимо полуфинала Кубка Стэнли

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте