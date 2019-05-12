Сыновья Павелски и Бернса горячо станцевали на трибунах, пока папаши разрывали «Сент-Луис»
Милейшее зрелище.
Сыновья хоккеистов «Сан-Хосе» Джо Павелски и Брента Бернса поддержали отцов в первом матче финала Западной конференции против «Сент-Луиса».
Юные Нейт Павелски и Джаггер Бернс отжигали в проходе между секторами.
Бернс-старший после матча стал рекордсменом клуба по результативным передачам в плей-офф (38), Павелски забросил шайбу и отдал результативный пас – его признали третьей звездой игрового дня.
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день
- «Сан-Хосе» выиграл у «Сент-Луиса» со счетом 6:3.
- В финале Востока играют «Бостон» и «Каролина».
«Сан-Хосе» и «Сент-Луис» открыли серию триллером с девятью шайбами и ассистом Тарасенко
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте