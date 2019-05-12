Сыновья хоккеистов «Сан-Хосе» Джо Павелски и Брента Бернса поддержали отцов в первом матче финала Западной конференции против «Сент-Луиса».

Юные Нейт Павелски и Джаггер Бернс отжигали в проходе между секторами.

Бернс-старший после матча стал рекордсменом клуба по результативным передачам в плей-офф (38), Павелски забросил шайбу и отдал результативный пас – его признали третьей звездой игрового дня.

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«Сан-Хосе» выиграл у «Сент-Луиса» со счетом 6:3.

В финале Востока играют «Бостон» и «Каролина».

«Сан-Хосе» и «Сент-Луис» открыли серию триллером с девятью шайбами и ассистом Тарасенко

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