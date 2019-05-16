Тарасенко метеором промчался по льду, пальнул в девятку и набрал 40-е очко в плей-офф
Но «Сент-Луис» все равно проиграл.
Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в третьем матче финала конференции Кубка Стэнли против «Сан-Хосе».
Русский нападающий убежал в контратаку и резким броском вогнал шайбу в дальнюю девятку. Это очко стало для Владимира 40-м (28+12) в плей-офф.
- ·«Сан-Хосе» все равно выиграл в овертайме со счетом 5:4 благодаря шайбе Карлссона и вышел вперед в серии – 2-1.
- ·Четвертый матч пройдет в ночь с 17 на 18 мая.
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