Фанатка «Вашингтона» получила шайбой в грудь и легла на операцию. Посмотри, как она все пофиксила
Матч с участием Александра Овечкина едва не лишил девушку левой груди.
Болельщица «Вашингтона» Миа Халифа сделала пластическую операцию по увеличению груди, которая сдулась после попадания в нее шайбы во время матча Кубка Стэнли.
В прошлом году мы писали, что Миа посетила матч «Кэпиталс» и стала жертвой трагикомичного инцидента: пущенная одним из хоккеистов шайба попала ей в левую грудь и разорвала имплант. После этого случая девушка пообещала лечь на операцию – и в 2019 году наконец сделала это, рассказав о визите к хирургу во влоге «What the Puck?»
Кстати, помимо «Вашингтона», Миа поддерживает футбольный «Вест Хэм». И выкладывает сочные фото с Олимпийского стадиона:
И не только со стадиона:
- На последнем фото Миа позирует с будущим мужем – шеф-поваром из Швеции Робертом Сандбергом.
- Миа Халифа – бывшая звезда фильмов для взрослых.
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