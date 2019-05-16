Болельщица «Вашингтона» Миа Халифа сделала пластическую операцию по увеличению груди, которая сдулась после попадания в нее шайбы во время матча Кубка Стэнли.

В прошлом году мы писали, что Миа посетила матч «Кэпиталс» и стала жертвой трагикомичного инцидента: пущенная одним из хоккеистов шайба попала ей в левую грудь и разорвала имплант. После этого случая девушка пообещала лечь на операцию – и в 2019 году наконец сделала это, рассказав о визите к хирургу во влоге «What the Puck?»

Кстати, помимо «Вашингтона», Миа поддерживает футбольный «Вест Хэм». И выкладывает сочные фото с Олимпийского стадиона:

И не только со стадиона:

На последнем фото Миа позирует с будущим мужем – шеф-поваром из Швеции Робертом Сандбергом.

Миа Халифа – бывшая звезда фильмов для взрослых.

«Жду тебя и твоего петушка». Легенда сборной Колумбии пофлиртовал со звездой фильмов для взрослых

Качай приложение Eurosport для iOS или Android