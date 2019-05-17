«Бостон» разгромил «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Бостон» в четвертом матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли разгромил «Каролину» со счетом 4:0.

С таким же счетом «мишки» взяли всю серию и вышли в финал – третий за восемь лет.

«Бостон» взял Кубок Стэнли в 2011 году, обыграв в семи матчах «Ванкувер». Спустя два года «Брюинс» проиграли главную серию «Чикаго» в шести матчах.

Соперником «Бостона» станет победитель пары «Сан-Хосе» – «Сент-Луис».

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