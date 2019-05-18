Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби обеспокоен тем фактом, что Евгений Малкин может покинуть клуб.

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Ранее появились слухи, что имя Малкина фигурирует в списке хоккеистов, которых могут обменять. По данным The Athletic, это не понравилось Кросби, которому нравится партнерство с российским нападающим – вместе они выступают за «Пингвинс» уже 13 лет.

Нынешний контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2021/22.

В сезоне-2018/19 Евгений набрал 72 (21+51) очка в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В четырех матчах плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.

Малкин и Кросби привели «Пенс» к трем Кубкам Стэнли (2009, 2016, 2017).

Текст Сергея Кулагина, который сейчас очень в тему:

«Питтсбург» хочет обменять Малкина. Такое резкое движение будет иметь последствия

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