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The Athletic: Кросби против обмена Малкина из «Питтсбурга»
Пойдет ли руководство «Пингвинс» наперекор капитану?
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби обеспокоен тем фактом, что Евгений Малкин может покинуть клуб.
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Ранее появились слухи, что имя Малкина фигурирует в списке хоккеистов, которых могут обменять. По данным The Athletic, это не понравилось Кросби, которому нравится партнерство с российским нападающим – вместе они выступают за «Пингвинс» уже 13 лет.
- Нынешний контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2021/22.
- В сезоне-2018/19 Евгений набрал 72 (21+51) очка в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В четырех матчах плей-офф на его счету 3 (1+2) очка.
- Малкин и Кросби привели «Пенс» к трем Кубкам Стэнли (2009, 2016, 2017).
Текст Сергея Кулагина, который сейчас очень в тему:
«Питтсбург» хочет обменять Малкина. Такое резкое движение будет иметь последствия
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