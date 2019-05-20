Тарасенко – первый игрок в истории «Сент-Луиса», который реализовал буллит в матче плей-офф
Шайба игрока сборной России помогла «Блюз» выбиться вперед в финальной серии.
«Сент-Луис» в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли выиграл у «Сан-Хосе» со счетом 5:0.
Одну из шайб в ворота «Шаркс» забросил россиянин Владимир Тарасенко, идеально исполнивший буллит. Тарасенко стал первым игроком в истории «Сент-Луиса», кто реализовал хоккейный пенальти в матче плей-офф.
- «Сент-Луис» ведет в финальной серии со счетом 3-2.
- Следующий матч между командами пройдет 22 мая на площадке «Блюз».
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