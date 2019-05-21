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Тарасенко: «Мы не пьем водку и не отстреливаем дома медведей»
Фаны «Сент-Луиса», наверно, не поверят.
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дал большое интервью ESPN, пригласив журналиста домой.
О семье
«Вы пришли к нам и, вероятно, не знаете, какими мы будем. А вы видите четверых совершенно незлых русских [Тарасенко, его жена Яна, 11-летний пасынок Марк и 18-месячный сын Александр]. Точнее, троих с половиной русских – Саша родился в США. Мы не пьем водку и не отстреливаем дома медведей. Для Марка я стараюсь быть одновременно отцом и старшим братом».
Об адаптации в НХЛ
«Думаю, иногда фанаты не понимают, что русские игроки приехали издалека. Мы стараемся уважать здешнюю культуру, но нам сложно. Мне было нетрудно, мне очень помогала команда, но есть и другие вещи. Например, я полюбил девушку, которая не могла постоянно находиться со мной в США из-за визы, и каждые несколько месяцев ей приходилось уезжать в Россию. Мне пришлось много поработать, чтобы привезти сюда свою семью».
О различиях между Россией из США
«Знаете, самое большое культурное различие заключается не в хоккее. А в улыбчивости и общительности. Здесь все говорят: «Хей, как дела, как дела?» Даже люди, которых ты не знаешь. А если ты поедешь в Россию и спросишь у меня, как дела, я тебе не отвечу. Я же тебя не знаю!»
- 27-летний Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года.
- «Сент-Луис» играет в финале Западной конференции с «Сан-Хосе» и ведет 3-2 в серии.
Тарасенко – первый игрок в истории «Сент-Луиса», который реализовал буллит в матче плей-офф