Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дал большое интервью ESPN, пригласив журналиста домой.

О семье

«Вы пришли к нам и, вероятно, не знаете, какими мы будем. А вы видите четверых совершенно незлых русских [Тарасенко, его жена Яна, 11-летний пасынок Марк и 18-месячный сын Александр]. Точнее, троих с половиной русских – Саша родился в США. Мы не пьем водку и не отстреливаем дома медведей. Для Марка я стараюсь быть одновременно отцом и старшим братом».

Об адаптации в НХЛ

«Думаю, иногда фанаты не понимают, что русские игроки приехали издалека. Мы стараемся уважать здешнюю культуру, но нам сложно. Мне было нетрудно, мне очень помогала команда, но есть и другие вещи. Например, я полюбил девушку, которая не могла постоянно находиться со мной в США из-за визы, и каждые несколько месяцев ей приходилось уезжать в Россию. Мне пришлось много поработать, чтобы привезти сюда свою семью».

О различиях между Россией из США

«Знаете, самое большое культурное различие заключается не в хоккее. А в улыбчивости и общительности. Здесь все говорят: «Хей, как дела, как дела?» Даже люди, которых ты не знаешь. А если ты поедешь в Россию и спросишь у меня, как дела, я тебе не отвечу. Я же тебя не знаю!»

27-летний Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года.

«Сент-Луис» играет в финале Западной конференции с «Сан-Хосе» и ведет 3-2 в серии.

Тарасенко – первый игрок в истории «Сент-Луиса», который реализовал буллит в матче плей-офф

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