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«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
Блестящее достижение «Блюз».
«Сент-Луис» вышел в финал Кубка Стэнли, в шестом матче финала Запада вновь разгромив «Сан-Хосе» – 5:1.
Победную шайбу забросил форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, который набрал очки во всех матчах серии. Последняя шайба на счету Ивана Барбашева. «Сент-Луис» вышел в финал плей-офф впервые за 49 лет.
- «Блюз» трижды играл в финалах плей-офф, причем подряд – с 1968 по 1970, но все три раза проиграл.
- В финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Бостоном».
- Первый матч главной серии сезона пройдет в Бостоне 28 мая.
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