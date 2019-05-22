Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в шестом матче финала Западной конференции против «Сан-Хосе».

Русский хоккеист набрал хотя бы одно очко в каждом матче серии – 8 баллов (3 шайбы и 5 ассистов). Такое в финалах конференций с игроками «Блюз» случилась единожды – 50 лет назад это сделал Гари Сабурин.

У Тарасенко 13 (8+5) очков в 19 матчах плей-офф НХЛ.

В финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Бостоном».

Первый матч главного серии сезона пройдет в Бостоне 28 мая.

«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли

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