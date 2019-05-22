Финальная пара определена. «Бостон» решил все вопросы максимально оперативно и закрыл «Каролину» в четырех матчах. На Западе серия растянулась на шесть игр: «Сан-Хосе» считался фаворитом в противостоянии с «Сент-Луисом», но дырявая оборона «Шаркс» в двух решающих матчах напропускала 10 шайб.

В итоге в финале сойдутся шестикратный обладатель Кубка Стэнли, который брал трофей еще в 2011-м, и команда, которая трижды проигрывала в финале и не доходила до этой стадии с 1970 года.

Итоги финалов конференций

«Бостон» – «Каролина» – 4-0

«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 2-4

Лучшие бомбардиры плей-офф

Игрок Клуб Игры Голы Ассисты Очки Полезность Логан Кутюр «Сан-Хосе» 20 14 6 20 3 Брэд Маршанд «Бостон» 17 7 11 18 6 Джейден Шварц «Сент-Луис» 19 12 4 16 6 Брент Бёрнс «Сан-Хосе» 20 5 11 16 2 Эрик Карлссон «Сан-Хосе» 19 2 14 16 -3 Томаш Гертль «Сан-Хосе» 19 10 5 15 2 Давид Пастрянк Бостон» 17 7 8 15 7 Тимо Майер «Сан-Хосе» 20 5 10 15 3 Микко Рантанен «Колорадо» 12 6 8 14 -1 Дэвид Крейчи Бостон» 17 4 10 14 2

Жирным шрифтом отмечены игроки, которые выступят в финале Кубка Стэнли.

Расписание финальной серии

28 мая. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск)

30 мая. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск)

2 июня. «Сент-Луис» – «Бостон» (03:00 мск)

4 июня. «Сент-Луис» – «Бостон» (03:00 мск)

7 июня. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск) – если потребуется

10 июня. «Сент-Луис» – «Бостон» (03:00 мск) – если потребуется

13 июня. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск) – если потребуется

Тарасенко – второй хоккеист в истории «Блюз», набравший очки во всех матчах финала конференции

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