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Тарасенко в финале, Свечникова не пустил «Бостон». Все итоги финалов конференций
Сезон-2018/19 достиг кульминации.
Финальная пара определена. «Бостон» решил все вопросы максимально оперативно и закрыл «Каролину» в четырех матчах. На Западе серия растянулась на шесть игр: «Сан-Хосе» считался фаворитом в противостоянии с «Сент-Луисом», но дырявая оборона «Шаркс» в двух решающих матчах напропускала 10 шайб.
В итоге в финале сойдутся шестикратный обладатель Кубка Стэнли, который брал трофей еще в 2011-м, и команда, которая трижды проигрывала в финале и не доходила до этой стадии с 1970 года.
Итоги финалов конференций
«Бостон» – «Каролина» – 4-0
«Сан-Хосе» – «Сент-Луис» – 2-4
Лучшие бомбардиры плей-офф
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Голы
|Ассисты
|Очки
|Полезность
|Логан Кутюр
|«Сан-Хосе»
|20
|14
|6
|20
|3
|Брэд Маршанд
|«Бостон»
|17
|7
|11
|18
|6
|Джейден Шварц
|«Сент-Луис»
|19
|12
|4
|16
|6
|Брент Бёрнс
|«Сан-Хосе»
|20
|5
|11
|16
|2
|Эрик Карлссон
|«Сан-Хосе»
|19
|2
|14
|16
|-3
|Томаш Гертль
|«Сан-Хосе»
|19
|10
|5
|15
|2
|Давид Пастрянк
|Бостон»
|17
|7
|8
|15
|7
|Тимо Майер
|«Сан-Хосе»
|20
|5
|10
|15
|3
|Микко Рантанен
|«Колорадо»
|12
|6
|8
|14
|-1
|Дэвид Крейчи
|Бостон»
|17
|4
|10
|14
|2
Жирным шрифтом отмечены игроки, которые выступят в финале Кубка Стэнли.
Расписание финальной серии
28 мая. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск)
30 мая. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск)
2 июня. «Сент-Луис» – «Бостон» (03:00 мск)
4 июня. «Сент-Луис» – «Бостон» (03:00 мск)
7 июня. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск) – если потребуется
10 июня. «Сент-Луис» – «Бостон» (03:00 мск) – если потребуется
13 июня. «Бостон» – «Сент-Луис» (03:00 мск) – если потребуется
Тарасенко – второй хоккеист в истории «Блюз», набравший очки во всех матчах финала конференции
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