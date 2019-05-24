Арбитражный суд сократил дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова.

Официальный сайт Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) сообщает, что судья сократил срок дисквалификации, включив в него 41 матч сезона-2018/19. Таким образом, 29-летний хоккеист сможет вернуться на лед в середине следующего сезона.

Бывший клуб Войнова, «Лос-Анджелес», не намерен принимать хоккеиста обратно. «Игрок больше не будет выступать за нас. Мы определим влияние решения судьи на наши права на него и рассмотрим варианты в будущем», – говорится в заявлении клуба.

НХЛ дисквалифицировала Войнова за нанесение побоев жене в 2015 году.

Он уехал в КХЛ и провел несколько сезонов в СКА, а также стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.

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