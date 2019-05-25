После скоропостижных вылетов «Тампы» и «Вашингтона» именно «Бостон» стал фаворитом №1, и каждый раунд цементировал этот статус. Еще до завершения противостояния «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» казалось, что шансов у любого победителя Запада сломить «Брюинс» будет меньше, чем у фанатов «Игры престолов» добиться пересъемки финального сезона.

Но две решающие игры на Западе вместе с логикой развития плей-офф демонстрируют, что в главной серии сезона «мишек» поджидает множество неприятных сюрпризов. Эти факторы должны качнуть маятник в сторону «Блюз» или минимум продлить финальную серию до семи игр, чего, кстати, не было с последнего триумфа «Бостона» в 2011 году.

Лидеры «Блюз» наконец-то набрали ход

Первые два раунда вытянули вторые-третьи звенья «Сент-Луиса» – яркое свидетельство наличия у команды глубины состава. Больше всех восхищал Джейден Шварц, демонстрировавший хоккей всей жизни. А вот первая тройка Шенн – О’Райлли – Тарасенко откровенно проваливалась. Уже по ходу серии с «Виннипегом» Крейг Беруби перетасовал составные части ударного звена и к финалу Запада нашел нужные сочетания: лучший «блюзмен» регулярки О’Ралли реанимировался во второй тройке, а Шварц заразил волшебством Шенна и Тарасенко.

Особенно поражает преображение Владимира. 96-й номер «Блюз» – вообще самый нестабильный топ-игрок лиги, чьи спады и подъемы растягиваются на длительные отрезки. Сезон-2018/19 – яркое тому свидетельство: к середине января у Влади было 29 очков и 15 шайб в 45 матчах плюс худшая полезность в карьере «-14». Болельщики были в ярости, медиа строчили статьи о необходимости трейда. 19 января Тарасенко дал старт 12-матчевой результативной серии и до конца регулярки (31 игра) забросил 18 шайб, сделал 21 ассист, а показатель полезности в этот отрезок ушел глубоко в плюс («+22»).

Так и в плей-офф Тарасенко два раунда был одним из худших игроков «Блюз», а теперь «Сан-Хосе» горько сожалеет, что пути с «Сент-Луисом» пересеклись так поздно. Что-что, а долго поддерживать пик формы Владимир умеет – жирный плюсище в карму «блюзменов» в главной серии сезона.

«Сент-Луис» заиграл жестко

По ходу плей-офф «Блюз» прибавили и в силовом аспекте. В серии с «Виннипегом» «музыканты» хитовали 25,17 раза за игру, с «Далласом» – 28,43, а игроки «Сан-Хосе» только и отскакивали от борта к борту – 34,67 хита за матч. В пользе такого стиля «музыканты» убедились в пятой игре, по итогам которой сразу три ключевых игрока «Шаркс» – Павелски, Гертль и Карлссон – не вышли на решающий матч.

Разумеется, это не совсем по-спортивному, а хиты Барбашева на Гертле и Пьетранжело на Павелски были на грани матч-штрафа.

Но это неотъемлемая составляющая настоящего североамериканского хоккея и важный ключ к успеху. «Бостон» во втором раунде выжил в буре хитов со стороны «Коламбуса», но тогда чемпионы Востока были на пике.

«Бостон» бездействует слишком долго

Весна 2019-го словно троллит тренеров и спортсменов, которые часто жалуются на плотные календари. Вместо освежающего отдыха команды просто теряют форму. Четыре победителя дивизионов докатывали регулярный чемпионат на расслабоне и проиграли в первом же раунде соперникам, сражавшимся в режиме на вылет с февраля-марта. Особенно звонко пролетели чемпионы конференций – одна победа в девяти матчах.

Параллельно «Питтсбург» запустил волну катастроф и присоединился к бейсбольному «Чикаго Кабс»-2007 в своеобразном Тройном свип-клубе: «Пингвинс» сдались в четырех матчах «Айлендерс», те отдохнули девять дней и провалились в серии с «Каролиной», а «ураганы», хоть и бездельничали всего пять суток, остались с нулем в финале Востока. Четверного свипа в истории североамериканского спорта не было и не будет: матерые Хара, Бержерон и Маршанд ни за что не позволят себя так унизить.

И тем не менее: вплоть до финала у «Брюинс» был плотный график. С «Торонто» бились все семь матчей, а уже через сутки вышли на первую игру полуфинала Востока. Противостояния с «Коламбусом» и «Каролиной» разделяли два дня. Закончился этот убойный отрезок семиматчевой серией побед, в течение которой «Брюинс» перестреляли соперников 28:9, а вратарь Туукка Раск демонстрировал космическую надежность. Но после укрощения «ураганов» наступили 10 дней бездействия. За вычетом Пастрняка, всем лидерам «мишек» уже за 30 – держаться в тонусе и возвращать форму им сложнее, чем Шварцу, Тарасенко или О’Райлли.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Брэндон Карло («Бостон») во время матча регулярного чемпионата НХЛ-2018/19Getty Images

Туукка Раск прошел пик

Противостояние с «Сан-Хосе» стало настоящим подарком для нападения «Блюз»: Мартин Джонс провел очень слабый сезон и в плей-офф был одним из слабейших стартеров – идеальный объект для перенастройки прицела. Раск – иное дело. Выступление финна этой весной – это вообще один из лучших вратарских перфомансов в истории лиги. Среди всех финалистов в XXI веке только Джонатан Куик (2012) и Жан-Себастьян Жигер (2003) превзошли Раска по надежности (94,2% сэйвов).

Здесь невольно всплывает аналогия с еще одним крутым земляком Раска – Пеккой Ринне. Всего два года назад кипер «Нэшвилла» в режиме бога отстоял три серии (даже статистика похожа – 94,1%, у обоих по два сухаря), а главные матчи провалил. Да и опыт самого Раска: в плей-офф-2013 он был великолепен и отлично начал финальную серию, но в двух решающих играх стоял уже не так уверенно, и Кубок достался «Чикаго».

Этой весной против сильного нападения «Торонто» Раск еще не внушал образ непробиваемой стены и лишь в следующих раундах вышел на пик. А еще Туукке поспособствовали соперники – с «Каролиной» и «Коламбусом» угроза в основном исходила от первых звеньев. У «Блюз» в этом плане потенциал выше, да и сама первая тройка выглядит опаснее.

Туукка Раск и Владимир Тарасенко во время матча регулярного чемпионата-2018/19 «Сент-Луис» – «Бостон»Getty Images

Да, «Сент-Луис» в регулярном чемпионате забросил меньше «Коламбуса», но в первые месяцы сезона «Блюз» вообще бултыхались среди слабейших команд лиги, новый год встретили на последнем месте и ни о каком плей-офф не мечтали. В ноябре «музыкантов» возглавил Крейг Беруби, который только к февралю слепил из команды настоящего контендера. Воскрешение «Сент-Луиса»-2018/19, добившегося своего лучшего результата за 49 лет, – уже отличная история. Если эта команда сделает последний шаг к серебряной чаше, то впишет один из самых красивых сюжетов в летопись НХЛ.

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