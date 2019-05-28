«Бостон» повел в финальной серии Кубка Стэнли, обыграв в первом матче «Сент-Луис» со счетом 4:2.

К 21-й минуте «Блюз» вели со счетом 2:0 (вторая шайба на счету Владимира Тарасенко), но после пропустили четыер шайбы подряд.

Вторая игра серии пройдет в ночь с 29 на 30 мая в Бостоне.

На счету Тарасенко девять шайб в нынешнем плей-офф.

Тарасенко в топ-форме. Это главный козырь «Сент-Луиса» в битве за КС

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