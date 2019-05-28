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«Вашингтон» ведет расследование по видео с Кузнецовым и белым порошком
История продолжается уже за океаном.
Клуб Евгения Кузнецова «Вашингтон» отреагировал на появление видео, где форвард сидит рядом с лежащим на столе белым порошком.
«Мы осведомлены о видео с Кузнецовым, которое появилось в соцсетях. В настоящее время мы собираем факты и пока не будем ничего комментировать», – цитирует представителя клуба журналистка The Washington Post Изабель Хуршудян.
- Видео появилось в сети сразу после ЧМ-2019, где сборная России уступила в полуфинале финнам и взяла бронзовые медали.
- На ЧМ Кузнецов набрал шесть очков – два гола и четыре ассиста.
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