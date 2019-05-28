Русский форвард «Сен-Луиса» Владимир Тарасенко нанес небольшую травму капитану «Бостона» Здено Харе во время первого матча финала Кубка Стэнли.

На последних минутах «Блюз», уступавшие в счете, устроили финальный штурм. Словацкий великан принял на себя один из бросков Тарасенко, срикошетила в незащищенное место на запястье и немного порезала Здено.

«Бостон» выиграл со счетом 4:2, уступая 0:2.

Вторая игра серии пройдет в ночь с 29 на 30 мая в Бостоне.

На счету Тарасенко девять шайб в нынешнем плей-офф.

Мясное вбрасывание, гол Тарасенко и камбэк «Бостона» в первом матче финала

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