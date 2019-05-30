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Тарасенко забросил «Бостону» и сравнял счет в серии
Владимир тащит «Сент-Луис» к Кубку Стэнли.
«Сент-Луис» выиграл второй матч финала Кубка Стэнли против «Бостона» (3:2) и сравнял счет в серии. Одну из шайб забросил Владимир Тарасенко.
Все голы основного времени пришлись на первый период: «Бостон» выходил вперед, а «Сент-Луис» отыгрывался. Автором второй шайбы своей команды стал 27-летний Владимир Тарасенко, которому ассистировал Джейден Шварц.
Хоккеисты перевели игру в овертайм, где успешнее оказался «Сент-Луис». Карл Гуннарссон завершил игру на 64-й минуте.
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- Счет в серии – 1-1.
- Третий матч состоится на арене «Сент-Луиса» 2 июня.
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