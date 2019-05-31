Вот уже 30 лет русские разрывают НХЛ. Многие команды создавали целые связки, а то и звенья игроков из России. «Детройт» конца 1990-х и «Вашингтон»-2018 – самые успешные примеры.

Но некоторые франшизы недружелюбны к легионерам с постсоветского пространства, а финалист-2018/19 «Бостон» – флагман антирусских команд. Кому-то помешали проблемы со спортивным режимом или возраст, но некоторые хоккеисты имели все данные для успешной карьеры. Не получилось почти ни у кого.

Дмитрий Квартальнов

Дмитрий Квартальнов в «Бостон Брюинс», январь 1993 годGetty Images

2 сезона: 112 матчей, 91 (42+49) очко

до рекорда Малкина (15 матчей в 2007-м и 2010-м). Даже Федоров, Буре и Чемпион мира-1989 и будущий тренер «Ак Барса» приехал в «Бостон» в 1992 году в расцвете сил (26 лет) и стартовал космически: 14 результативных матчей подряд и 22 очка – самый сильный дебют в истории НХЛ идо рекорда Малкина (15 матчей в 2007-м и 2010-м). Даже Федоров, Буре и Овечкин Квартальнова не превзошли.

Подпортила сезон концовка (3 очка в 10 матчах регулярки и 0 в плей-офф), но и она не помешала Квартальнову стать четвертым бомбардиром «Брюинс».

И только главный тренер Брайан Саттер не был в восторге от Квартальнова. Он придерживался жесткого североамериканского стиля, а еще требовал от игроков уделять больше внимания обороне. Второй сезон у Дмитрия не заладился, и он обнаружил себя сначала в четвертом звене, а потом в фарм-клубе «Провиденс Брюинс». Старшие «мишки» выставили игрока на уэйвер, а по окончании сезона он уехал в Швейцарию и навсегда забыл об НХЛ.

Денис Червяков

1 сезон: 2 матча, 0 очков

Червяков появился в «Бостоне» вместе с Квартальновым, но с куда худшим бэкграундом: почти не проявил себя в советском чемпионате и в сборную не вызывался. Зато жесткий стиль этого молодого защитника Саттеру как раз приглянулся.

Но в Северной Америке Червяков сразу получил травму и отправился в фарм. В итоге пять сезонов он провел во втором и третьем эшелонах, а два единственных матча в НХЛ отыграл в январе 1993-го. Помешали Денису проблемы с алкоголем – об этом рассказал следующий герой.

Михаил Татаринов

1 сезон: 2 матча, 0 очков

Михаил вызывался в сборные СССР почти всех возрастов, сыграл на ЧМ-1990, а в октябре того же года сменил московское «Динамо» на «Вашингтон». И в «Кэпиталс» (1990/91), и в «Нордикс» (1991/92, 1992/93) Татаринов был среди ведущих защитников, но второй сезон в «Квебеке» испортили травмы. Летом 1993-го «Нордикс» обменяли Михаила в «Брюинс». Там Татаринов провел два матча в паре с самим Рэем Бурком, а потом – новые травмы и ссылка в фарм, где усугубилась алкогольная зависимость:

«В «Провиденс» я психанул. В АХЛ переезды на автобусе часов по шесть. Молодежь после матча набирала в дорогу по 3-4 банки пива. А я – упаковку. Берегов-то не вижу. И сорвался. Запил.

Да, [был Червяков] из Горького. И еще Жолток с Пантелеевым. В «Провиденс» с ними зажег от души. Завис у них на квартире – перестал даже за зарплатными чеками ходить. Червяков-то выбирался на какие-то тренировки, а я плюнул на все».

Уже в ноябре Татаринов расторг отношения с «Бостоном» и больше не играл.

Алексей Касатонов

2 сезона: 63 матча, 17 (3+14) очков

Легендарный защитник подписал контракт с «Бостоном» в июне 1994-го на излете карьеры – ему было уже 34 года. Первая половина сезона-1994/95 пропала из-за локаута, вторую Касатонов провел в основе, но уже в следующем сезоне оказался в «Провиденс», где травма плеча окончила североамериканский трип хоккеиста. Впереди у него был только заключительный год в ЦСКА.

Евгений Шалдыбин

1 сезон: 3 матча, 1 (1+0) очко

Воспитанник «Сибири» был задрафтован «Бостоном» под 151-м номером в 1995-м, через год сорвался в НХЛ, но 3 матча в ноябре 1996-го – вся его карьера в элите. Еще три года он провел в «Провиденс» и других командах низших лиг, после чего вернулся в Россию.

Сергей Самсонов

6 сезонов: 514 матчей, 376 (164+212) очков

На фоне остальных соотечественников Сергей построил в Новой Англии царскую карьеру. В дебютном сезоне-1997/98 взял Колдер Трофи, через четыре года стал лучшим бомбардиром команды. И ни одной ссылки в «Провиденс»!

Но расставание все-таки вышло не очень красивым. В разгар провального сезона-2005/06 «Бостон» затеял чистку и сначала избавился от лучшего игрока мертвой команды Джо Торнтона, а следом Самсонов улетел в «Эдмонтон». Трейд, по признанию хоккеиста, стал для него шоком. Зато спустя три месяца Сергей едва не взял с «Ойлерс» Кубок Стэнли.

Андрей Коваленко

1 сезон: 76 матчей, 37 (16+21) очков

«Бостон» – седьмой и последний клуб Коваленко в НХЛ. Русский Танк откатал за «Брюинс» один, не самый удачный для команды сезон-2000/01. Летом в возрасте 31 года Андрей предпочел вернуться на родину в «Локомотив».

Андрей Назаров

2 сезона: 110 матчей, 7 (1+6) очков

Вот уж чей стиль идеально подходил «Бостону»! Правда, это подарило русскому тафгаю чуть больше года в Бинтауне: 18 ноября 2000-го Назаров был выторгован у «Анахайма», а уже 24 января 2002-го «Брюинс» отдали его «Финиксу» за пятый раунд драфта. В «Бостоне» Назаров, разумеется, заполнился не результативностью, а дисциплиной: 364 штрафные минуты за 110 игр.

Сергей Зиновьев

1 сезон: 10 матчей, 1 (0+1) очко

Весь зарубежный опыт одного из лучших хоккеистов России конца нулевых ограничился парой месяцев в 2003 году, хотя контракт с «Брюинс» был рассчитан на два сезона. Почти сразу Зиновьев получил травму, после чего недолго помотался между «Бостоном» и «Провиденс». Адаптация в Северной Америке давалась тяжело, и Сергей вернулся в «Ак Барс», не дожидаясь окончания сезона.

Сергей Гончар

Сергей Гончар, март 2004-гоGetty Images

1 сезон: 15 матчей, 9 (4+5) очков

Даже такой матерый защитник, как Гончар, в «Бостоне» оказался случайным прохожим. «Брюинс» выменяли Сергея из «Кэпиталс» перед дедлайном-2004 в расчете на Кубок Стэнли. В плей-офф Гочнар стал третьим бомбардиром (5 очков) команды после Самсонова и Нюландера, но не спас ее от фиаско: «мишки» вели 3-1 в первом раунде против «Монреаля», но проиграли три решающие встречи с общим счетом 3:12. Сергей в этих матчах ушел в минус («-4»). Осенью случился локаут, после которого Гончар на правах свободного агента рванул за Кубком Стэнли в «Питтсбург».

Алексей Жамнов

1 сезон: 21 матч, 10 (1+9) очков

«Брюинс» – последняя остановка олимпийского чемпиона Альбервилля. Окончание карьеры не из приятных: Алексей подписал контракт в августе 2005-го и пропустил старт из-за травмы плеча, полученной в тренировочном лагере. Повреждение голеностопа 7 января 2006 года против «Тампы» поставило точку в карьере 36-летнего на тот момент Жамнова.

Станислав Чистов

1 сезон: 60 матчей, 13 (5+8) очков

Чистов был задрафтован «Анахаймом» в 2001 году под пятым номером. В первой игре в НХЛ набрал четыре очка, но это так и осталось его лучшим достижением в Северной Америке.

Трейд в «Бостон» 13 ноября 2006 года стал для Станислава последним шансом заиграть в НХЛ. Весной Чистов говорил, что в новой команде наконец почувствовал себя нужным, но при этом в конце сезона он получал совсем уж жалкие крохи игрового времени. Дальше были Суперлига и КХЛ.

Антон Худобин

Антон Худобин (Бостон)Imago

3 сезона: 62 матча, 33 победы, 91,4% надежности

Нелегкая приводила Худобина в Бинтаун дважды: 2011-13 и 2016-18. Шансов у него было не так много: слишком сложно выбраться из-за спины праймовых Тима Томаса и Туукки Раска. С ролью бэкапа Худобин справился достойно, и когда летом-2018 «Брюинс» не продлили контракт, Антон отправился на лучшие условия в «Даллас» (2,5 млн долларов в год после 1,2 млн).

Алексей Хохлачев

Алексей Хохлачев в «Бостон Брюинс», декабрь 2015 годGetty Images

3 сезона: 9 матчей, 0 очков

Вернее, Хохлачев появлялся на льду за «Бостон» в трех сезонах. Но шанса он ждал долго и упорно. После драфта-2011 (40-й номер) Хохлачев отпахал два года в ОХЛ, а затем отбегал три сезона в «Провиденс», дважды стал лучшим бомбардиром и заслужил нашивку альтернативного капитана.

Но в главной команде не ладилось ничего. В 2011 году это не вызывало удивления – в состав действующего обладателя Кубка Стэнли пробиться нелегко. Но в сезонах-2014/15 и 2015/16 «Брюинс» остались без плей-офф, а серьезного шанса Хохлачеву не дали.

Иногда ситуация становилась комичной: в ноябре-декабре 2015-го «Бостон» трижды вызывал Хохлачева из АХЛ на пару игр и отправлял его обратно. В трех матчах Алекс отыграл не больше восьми минут. Игрок публично намекал, что не собирается вечно сидеть в «Провиденс». Тренер Клод Жульен советовал хоккеисту больше работать, чтобы заслужить шансы.

После сезона-2015/16 терпение Хохлачева лопнуло, и он перешел в СКА, а затем в «Спартак».

Бонус. Олег Знарок

Олег Знарок недоволенImago

0 сезонов, 0 матчей

Один из самых успешных тренеров России когда-то чуть не пополнил список жертв «Бостона». Знарок выступал в АХЛ без контракта с какой-либо командой элиты и столкнулся с языковым барьером. Когда представители «Брюинс» принесли готовый договор, произошел казус:

«Мой агент привез меня в Бостон и… уехал. Некому было мне этот контракт перевести. Я на него посмотрел и решил, что эту зарплату мне предлагают в год. Сказал «спасибо», попрощался и уехал к другу в Нью-Йорк. Побыл там три дня – и обратно домой, в Ригу. Контракт взял с собой. На память. Дома в Риге, на чердаке, сделал музей. Повесил на стену и неподписанный контракт с «Бостон Брюинс». И кто-то из знакомых лет пять назад для меня его перевел. Оказалось, мне ту сумму в месяц предлагали!»

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