Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал игру нападающего «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.

«Никогда не видел, чтобы у такого большого мастера, как у Малкина, на одну точную передачу приходилось две неточные. Евгению при всем к нему уважении не удался ни клубный сезон, ни национальный. Кстати, как и капитану его «Питтсбурга» Сидни Кросби, который сезон НХЛ завалил и даже не поехал на чемпионат мира. В отличие от Малкина. Мое мнение: Евгений немного засиделся в «Питтсбурге», тем более там все равно основная ставка сделана на Кросби – как в свое время в «Детройте» на Стива Айзермана при другом еще более сильном центре Сергее Федорове.

Мне кажется, Малкину нужен новый вызов. Он – игрок прежде всего больших площадок, на которых можно разогнаться и показать весь свой потенциал одного из лучших диспетчеров мирового хоккея. Свои Кубки в НХЛ он завоевал, «Питтсбург» в ближайшие годы все равно не поднимется, так что пора возвращаться в родную «Магнитку». Ажиотаж в Магнитогорске и в других городах КХЛ гарантирован! Тем более что один из руководителей «Металлурга» Геннадий Величкин в прессе сказал, что возвращение Малкина рассматривается клубом по умолчанию.

Президенту клуба Виктору Рашникову это по силам. Думаю, проблема не столько в деньгах, сколько в женском факторе. Наши жены ищут спокойствия и в плане профессии часто давят на мужей-хоккеистов. Так что здесь Малкину придется сделать выбор. Но мне кажется, что в нынешней ситуации вариант с «Металлургом» – самый правильный и для игрока, и для клуба, и для нашей лиги», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Кожевников в составе сборной России выиграл ОИ-1984 и ОИ-1988.

«Питтсбург» Малкина в сезоне-2018/19 вылетел после первого раунда Кубка Стэнли.

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