Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов избежал наказания за опубликованное видео, где он находится рядом со столом с белым порошком.

«Помимо собственного расследования, мы встретились с Евгением, чтобы обсудить видео, распространяемое в социальных сетях. Хоть мы и разочарованы его присутствием на нем, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений – потрясающий игрок и активный член нашей команды. Мы ожидаем, что он извлечет уроки из этого инцидента и будет соответствовать стандартам, как организации, так и своим», – говорится в заявлении клуба.

«Хотя я никогда в жизни не принимал запрещенных веществ, я хотел бы публично извиниться перед клубом, товарищами по команде, болельщиками и всеми остальными за то, что оказался в неприятной ситуации. Это был хороший урок для меня» – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Коммисар НХЛ Билл Дэйли тоже опубликовал заявление: «Мы тщательно изучили ситуацию, связанную с появлением видеоролика в интернете 27 мая. Наше изучение вопроса включало и разговор с самим Кузнецовым. Конечно, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Однако сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не нашли оснований подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным».

Видео появилось в сети сразу после ЧМ-2019, где сборная России уступила в полуфинале финнам и взяла бронзовые медали.

На ЧМ Кузнецов набрал шесть очков – два гола и четыре ассиста.

Агент – о порошке Кузнецова: «Ездили в тот день вместе в клуб, видео – постановка»

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