«Когда мне было 20 лет, я только переехал в Лос-Анджелес, и этот мир был таким новым. Однажды я увидел у заправки каких-то парней, чья машина была набита хоккейной экипировкой. Ну, я и спросил их, чем они занимаются», – так начинается история, которую Киану Ривз рассказал во время общения с фанатами в чате на Reddit.

Канадец без заморочек общался с любым человеком, отвечал на разные глупости, шутил и травил эксклюзивные байки. Ривз всегда играет крутых парней, но любят его как раз за простоту. Один из самых востребованных актеров до сих пор ремонтирует старые ботинки скотчем, ездит на метро, всего 14 лет назад купил жилье, предпочитая недорогие отели. А в 2014-м Киану не прошел фейс-контроль на вечеринку, посвященную премьере «Джона Уика»: актер легко смирился и 20 минут скромно ждал у входа, поджидая друзей.

Ривз сохранил простоту с детства. Он родился в семье художницы по костюмам и геолога-самоучки, который позднее отсидел за торговлю героином и бросил семью с трехлетним Киану. Мальчик учился плохо, страдал дислексией и бросил школу, оставшись без аттестата о среднем образовании, как сбежавший отец. В детстве Киану много путешествовал вместе с мамой, которая еще трижды вышла замуж , но большую часть юности провел в Торонто.

В крупнейшем городе Канады парень нашел новую страсть и завел друзей. Лучшими были братья Эндрю и Джейсон Кэй из школы. Когда Киану уже стал знаменитым актером, это не помешало ему приехать на свадьбу Эндрю как шаферу. Парней связал хоккей – все трое играли за любительский «Норт Торонто». Ривз царил в воротах, а Эндрю исполнял роль тренера. Вместе они вписывались в команды любых лиг – от школьной католической до региональной.

В 1981-м 16-летние Киану и Джейсон даже помогали тренировать команду «Дон Вэлли». «Не помню, насколько хорошо мы сыграли в том сезоне, но помню, что у Киану был дар. Несмотря на то, что у него не было формальной подготовки, он выделялся. Он был необузданным талантом, не ограненным, но приносил победы», – вспоминал Джейсон Кэй.

Точно так же считал хозяин летней хоккейной школы, в которую ходил Киану. Он устроил для вратаря встречу с агентом клуба «Виндзор Спитфайерс» из Хоккейной лиги Онтарио. Представитель команды отсмотрел видео и очень впечатлился игрой Ривза. Это был огромный шанс для любого молодого любителя, который мечтает о карьере в хоккее. Но не для Киану. За несколько дней до тестовой игры против лучших молодых талантов Онтарио Киану отказался от возможности. Парень понял, что хочет играть в кино.

«Я любил хоккей, но никогда не хотел, чтобы все зашло слишком далеко. Я никогда не говорил, что буду играть за «Лифс». Я только иногда представлял раздевалку, парней, от спин которых прет пар. Но себя среди них не видел», – позже рассказывал Киану.

Если бы он занялся хоккейной карьерой, то попал бы на драфт НХЛ-1983, где выбрали Пэта Лафонтена, Стива Айзермана, Кэма Нили, Сильвена Тарджона, Боба Проберта и Владислава Третьяка с Вячеславом Фетисовым. Но Ривз предпочел переезд в Лос-Анджелес.

В 20-летнем возрасте он повстречал на заправке парней с хоккейной кипой и начал их расспрашивать. «Они сказали, что занимаются уличным хоккеем. Я спросил, можно ли мне поиграть с ними. Вот так я втянулся в игру, которая проходила каждый уикенд больше 10 лет, каждый уикенд – красные против черных. Иногда мы брали выходные или разбредались на лето, но игра продолжалась больше 10 лет. Было очень здорово быть ее частью. Как же хорошо, что это было. Я завел много друзей», – рассказывал Ривз в треде на Reddit.

Киану не пошел в большой хоккей ради актерства, но в итоге его путь все равно пересекся с клюшками и шайбами. В 1996-м вышла спортивная драма Youngblood («Молодая кровь») о 17-летнеем Дине Янгбладе – провинциальном хоккеисте, мечтающем об НХЛ и получившем шанс в нее попасть. Ривз сыграл вратаря Хивера. Для роли Киану тренировался со звездами НХЛ Питером Зезелем и Стивом Томасом. «Эти парни просто вздернули меня. Я действительно хотел остановить Томаса. Я хотел, чтобы он забил два из 10 штрафных бросков, но он забил четыре раза», – жаловался актер.

До сих пор ледовая площадка для Ривза – нечто особенное: даже третью часть «Джона Уика» Киану презентовал во время интервью подкасту NHL Celebrity Wrap. А еще актер проводит благотворительные хоккейные матчи и до сих пор болеет за «Торонто» в НХЛ.

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