Тарасенко забросил третью шайбу в серии, «Сент-Луис» сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Русский форвард в огне.
«Сент-Луис» во второй раз сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли против «Бостона».
Вторую шайбу «блюзменов» забросил Владимир Тарасенко. Это его третья шайба в главной серии плей-офф. Победу «Сент-Луис» оформил в третьем периоде благодаря шайбам Райана О′Райлли и Брэйдена Шенна – 4:2.
- Счет в серии стал 2-2.
- Пятая игра серии пройдет в Бостоне в ночь на 7 июня.
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