Twitter

Тарасенко забросил третью шайбу в серии, «Сент-Луис» сравнял счет в финале Кубка Стэнли

Тарасенко забросил третью шайбу в серии, «Сент-Луис» сравнял счет в финале Кубка Стэнли
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Русский форвард в огне.

«Сент-Луис» во второй раз сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли против «Бостона».

Вторую шайбу «блюзменов» забросил Владимир Тарасенко. Это его третья шайба в главной серии плей-офф. Победу «Сент-Луис» оформил в третьем периоде благодаря шайбам Райана О′Райлли и Брэйдена Шенна – 4:2.

  • Счет в серии стал 2-2.
  • Пятая игра серии пройдет в Бостоне в ночь на 7 июня.

Русские хоккеисты проваливаются в «Бостоне». Мешают алкоголь, языковой барьер и недоверие тренеров

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте