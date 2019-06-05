Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал о драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мы ударили друг друга по клюшкам, дальше все пошло само собой. Я не супергерой, чтобы лезть первым. Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого. Я его всегда уважал.

Я ударился, когда падал. Это не было сильное сотрясение, все прогнозы изначально были оптимистичными.

Овечкин сказал, что в 19 лет так бы себя не повел? Не читал его интервью. Без разницы, сколько лет игроку – просто играешь в свой хоккей и не боишься, что можно толкнуть кого-то.

Реакция брата? Он – мой старший брат, и ему было немного обидно в этой ситуации. Так он поддержал меня, мне это приятно», – цитирует Свечникова «Бизнес Online».

Драка произошла во время третьего матча первого раунда Кубка Стэнли.

После инцидент Овечкин сказал: «О драке со Свечниковым не жалею, в 19 лет не дрался бы со звездой».

Свечников пропустил несколько матчей из-за сотрясения мозга.

Овечкин подрался со Свечниковым и нокаутировал юношу

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