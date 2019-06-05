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Пастрняк: «Ассоциации с Россией? Второе – хоккей. Первое я произнести не могу»
Вот это интрига!
Официальный сайт НХЛ пообщался с финалистами Кубка Стэнли о России. Ярче всех блеснул чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк.
«Русские слова? Я был на чемпионате мира по хоккею в 2016 году в Москве и узнал пару слов, вроде «привет» и «хорошо». Вообще, русский немного похож на чешский, так что у нас много похожих слов.
Любимый российский игрок? Александр Овечкин. Ассоциации со словом «Россия»? Хоккей. Хотя нет, это второе слово. Но первое я произнести не могу», – заинтриговал Пастрняк.
По русские слова остро высказался и шведский форвард «Сент-Луиса» Александр Стин:
«Я играл с Ником Антроповым и Алексом Поникаровским, поэтому они научили меня нескольким словам, но я не думаю, что их можно произносить. Так что да - хорошим словам они меня не научили».
- «Бостон» сражается в финале Кубка Стэнли с «Сент-Луисом». После четырех матчей счет равный – 2-2.
- Пятая игра пройдет в ночь на 7 июня в Бостоне.
- В составе «Блюз» немало русских слов знают Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
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