Официальный сайт НХЛ пообщался с финалистами Кубка Стэнли о России. Ярче всех блеснул чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

«Русские слова? Я был на чемпионате мира по хоккею в 2016 году в Москве и узнал пару слов, вроде «привет» и «хорошо». Вообще, русский немного похож на чешский, так что у нас много похожих слов.

Любимый российский игрок? Александр Овечкин. Ассоциации со словом «Россия»? Хоккей. Хотя нет, это второе слово. Но первое я произнести не могу», – заинтриговал Пастрняк.

По русские слова остро высказался и шведский форвард «Сент-Луиса» Александр Стин:

«Я играл с Ником Антроповым и Алексом Поникаровским, поэтому они научили меня нескольким словам, но я не думаю, что их можно произносить. Так что да - хорошим словам они меня не научили».

«Бостон» сражается в финале Кубка Стэнли с «Сент-Луисом». После четырех матчей счет равный – 2-2.

Пятая игра пройдет в ночь на 7 июня в Бостоне.

В составе «Блюз» немало русских слов знают Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

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