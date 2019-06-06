Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, что на пути к Кубку Стэнли ему помогает прошлогодний пример форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Главное, что я понял – чтобы забить, не нужно ждать, пока к тебе придет шайба. Нужно делать еще больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок. Это большой урок и наглядный пример Ови в прошлом году. Это было очень впечатляюще», – цитирует 27-летнего Тарасенко Sportsnet.

После второго раунда Кубка Стэнли Владимиру позвонил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и пожелал удачи.

«Сент-Луис» и «Бостон» сыграли в финальной серии четыре матча, счет пока равный – 2-2. Следующая игра состоится 7 июня.

В сезоне-2017/18 Кубок Стэнли взял «Вашингтон», за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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