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Нападающий «СКА-Невы» занял шестое место в рейтинге драфта НХЛ-2019 от ISS
В топ-30 еще два русских хоккеиста.
Международное скаутское бюро (ISS) опубликовало финальную версию рейтинга предстоящего драфта НХЛ-2019.
В топ-10 вошел представитель России Василий Подколзин.
1) Нападающий Джек Хьюз (юниорская сборная США, программа USNTDP)
2. Нападающий Каапо Какко (ТПС, Финляндия)
3) Защитник Боуэн Байрэм («Ванкувер», WHL)
4) Нападающий Алекс Теркотт (юниорская сборная США, программа USNTDP)
5) Нападающий Дилан Козенс («Летбридж», WHL)
6) Нападающий Василий Подколзин («СКА-Нева», ВХЛ)
7) Нападающий Мэттью Болди (юниорская сборная США, программа USNTDP)
8) Нападающий Пейтон Кребс («Кутеней», WHL)
9) Нападающий Кол Кауфилд (юниорская сборная США, программа USNTDP)
10) Нападающий Тревор Зергас (юниорская сборная США, программа USNTDP)
- В топ-30 вошли еще два русских хоккеиста: Егор Афанасьев («Маскегон», USHL) и Илья Николаев («Локо», МХЛ).
- Они заняли 24-е и 28-е места.
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