«Сент-Луис» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли на выезде обыграл «Бостон» – 2:1.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадец Дэвид Перрон. Голу «Блюз» предшествовал спорный эпизод: игрок гостей Тайлер Бозак сбил Ноэла Аччиари из «Бостона», однако бригада арбитров не зафиксировала фол.

Владельцы «Брюинс» пришли в бешенство, но решение арбитров осталось неизменным. После шайбы Перрона хозяева отквитали один гол, но все же проиграли.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди возмутился победе «Сент-Луиса». «Это было вопиющее нарушение правил. Я большой фанат хоккея, фанат игры. Но НХЛ получает очень плохую репутацию после судейства в нынешнем плей-офф. Игрок соперника был уже на полпути к штрафному боксу, после этого мы были словно пьяные. Знаете, судейство сильно изменилось после третьего матча, когда соперник стал жаловаться на арбитров», – заявил Кэссиди.

Участвовавший в скандальном эпизоде Бозак заявил, что никакого нарушения правил не было. «Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошел к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол», – отметил Тайлер.

«Сент-Луис» может выиграть Кубок Стэнли уже в следующем матче. На данный момент «Блюз» повели в серии со счетом 3-2.

Следующая игра пройдет 10 июня на площадке «Сент-Луиса».

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