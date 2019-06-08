В ночь на 7 июня «Сент-Луис» добился, возможно, ключевой победы в истории. «Блюз» сдержали стартовый напор «Бостона», выровняли игру, забросили две шайбы, более-менее справились с финальным штурмом.

Благодаря этой выездной победе «музыканты» впервые в истории повели в финальной серии – немудрено, ведь три предыдущих финала «Блюз» слили всухую. Теперь команду Беруби ждет самый важный матч за все 52 года существования франшизы: «блюзмены» сразятся за чашу на родном «Энтерпрайз Центр». В случае с финалом не слишком уместно говорить о дополнительных мотивациях, но возможность взять Кубок Стэнли при родных болельщиков, а не под свист и улюлюканье враждебных трибунов упускать нельзя. Правда, «Блюз» в этом плей-офф на выезде играют лучше, чем дома (9 побед против 6).

Кое-что придаст дополнительные силы и «Бостону». Во-первых, героический пример капитана Здено Хары. Могучий словак поймал лицом шайбу в четвертом матче, сломал челюсть и даже не смог ответить на вопросы журналистов, предоставив ответы в письменной форме, но все равно вышел на следующую игру и был одним из самых активных в команде. И это в 42 года! Перед шестой игрой Хара все-таки смог, пообщаться с медиа: с гигантским трудом.

Во-вторых, в понедельник гостей будет подстегивать острое ощущение несправедливости. Решающая шайба соперника в пятой игре была заброшена при явном нарушении: атака началась с подножки Тайлера Бозака на Ноэле Аччиари. Хоккеисты «Бостона» наверняка пересмотрели этот эпизод раз десять и получили заряд праведного гнева. Были претензии у «мишек» и по поводу других моментов. В одном НХЛ уже встала на сторону «Бостона»: Иван Барбашев в первом периоде избежал наказания за опасный хит на Маркусе Йоханссоне, а вот департамент безопасности игроков был суровее арбитров.

Иван не появится в шестой игре, и это ощутимая потеря. Четвертое звено «Блюз» – одно из лучших в лиге, а Барбашев занимает второе место по силовым приемам в плей-офф-2019 (80 – на один больше у уже вылетевшего Эвандера Кейна). Помимо него, скорее всего, не сыграет 19-летний дебютант Роберт Томас, который травму еще в первом матче. У «Брюинс» в списке травмированных остаются Мэтт Гржельчик, Кеван Миллер и Крис Вагнер. Все остальные игроки в строю и готовы убивать.

Кто что сказал

Крэйг Беруби, главный тренер «Сент-Луис Блюз»Getty Images

Крэйг Беруби, главный тренер «Сент-Луиса»: «Что мы чувствуем, находясь в одном шаге от Кубка Стэнли? Думаю, эти чувства не отличаются от того, что было перед другими матчами плей-офф. Лично для меня – то же самое, как и то, когда мы выходили на пятую игру финала. Мы знаем, что впереди у нас много тяжелой работы. Но я надеюсь, это понимают все наши парни. Наш соперник – очень хорошая команда. Они и в пятом матче сыграли здорово. Но мы знаем, что должны их снова превзойти, быть еще лучше» (официальный сайт НХЛ)

Брюс Кэссиди, главный тренер «Бостона»: «Хиты Барбашева и Сэнфорда – это то, что НХЛ хочет убрать из игры, правильно? Разговоры о таких силовых я часто слышу. Сегодня судьи парочку не заметили. Нарушение на Аччиари – все произошло перед глазами рефери. Это подножка. Он покинул игру с подозрением на сотрясение. Все это повлияло на игру. НХЛ закрывает глаза на судейство в плей-офф, и вот еще один момент, о котором будут говорить. Я разочарован. Но мы двигаемся дальше и готовится к шестому матчу». (официальный сайт НХЛ)

Брюс Кэссиди, главный тренер «Бостон Брюинс»Getty Images

Алекс Пьетранжело, защитник и капитан «Сент-Луиса»: «Я думаю, что пятый матч против «Бостона» не был нашей лучшей игрой в этой серии. Но когда такое случается, ход встречи может переломить ваш вратарь, делающий очень важные сэйвы. Биннингтон это сделал, а со второго периода мы все прибавили. Теперь ждем шестую игру в Сент-Луисе. Будет очень интересно» (официальный сайт НХЛ)

Патрис Бержерон, форвард «Бостона»: «Это домашнее поражение расстраивает. Особенно с учетом того, что поставлено на карту. Но мы в такой ситуации уже находились [«Бостон» уступал 2-3 «Торонто» в первом раунде]. Надо использовать тот опыт и быть готовыми к матчу №6. Это все, на чем мы можем сосредоточиться» (официальный сайт НХЛ)

Цифры говорят

«Бостон» и «Сент-Луис» в третий раз пересеклись в плей-офф. Они выявляли сильнейшего в финале Кубка Стэнли-1970 и в полуфинале плей-офф-1972. «Брюинс» обе серии выиграли свипом (4-0).

Стартер «Блюз» Биннингтон повторил рекорд Уорда, Хекстолла, Руа и Мюррея по победам в плей-офф для вратарей-новичков (15). Следующий успех сделает его единоличным рекордсменом.

Последний раз финал Кубка Стэнли растянулся на семь матчей в 2011 году. Тогда «Бостон» взял верх над «Ванкувером».

«Сент-Луис» выиграл девять выездных матчей в плей-офф-2019. Только пятерым командам за всю историю покорилась отметка в 10 гостевых побед, из них только «Калгари»-2004 не выиграл Кубок Стэнли.

Победитель стартового матча финальной серии брал Кубок Стэнли в 77,2% случаев (61-18) Победитель третьей игры при счете 1-1 в итоге выигрывал финал в 78,6% случаев (22-6) с 1939 года. Первую и третью встречи финала-2019 взял «Бостон».

Победитель пятой игры при счете 2-2 добивался итогового успеха в 72% случаев (18-7). Эта статистика говорит уже в пользу «Сент-Луиса».

«Сент-Луис» одержал семь побед при одном поражении в 5-7 матчах серий плей-офф-2019. До этого года у «Блюз» была крайне неудачная статистика в трех решающих матчах: 42-54.

Брэд Маршанд и Владимир ТарасенкоGetty Images

Победа «Сент-Луиса» в шестой игре (в основное время): 2,24

Победа «Сент-Луиса» в серии: 1,33

Победа «Бостона» в шестой игре (в основное время): 2,68

Победа «Бостона» в серии: 3,30

Победа одной из команд с разницей ровно в 2 шайбы за 3,92

За исключением третьей игры все матчи финала-2019 выдались максимально боевыми и упорными. В понедельник команды будут много хитовать, драться, возиться у борта и максимально осторожничать. Даже «Бостон»: одна неудачная потеря шайбы перечеркнет весь сезон. Наиболее очевиден следующий вариант: одна из команд добивается преимущества в одну шайбу, удерживает счет и в концовке добавляет еще один гол в пустые ворота.

Тарасенко забросит шайбу за 2,72

За два дня до шестой игры чета Тарасенко получила прекрасные новости: на свет появился уже второй Владимирович. Семейная радость – лучший допинг, поэтому в ночь на 10 июня Влади будет опаснее обычного. Можно смело ставить на гол 91-го номера, тем более букмекеры предлагают немыслимый коэффициент: 2,72 вместо ожидаемых 1,01.

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Расписание

10 июня, 03:00 мск. «Сент-Луис» – «Бостон» (матч №6)

13 июня, 03:00 мск. «Бостон» – «Сент-Луис» (матч №7) – если понадобится

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