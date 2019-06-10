Eurosport
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и довел серию до седьмого матча
В Бостоне нас ждет главный матч года.
«Сент-Луис» упустил шанс впервые в истории оформить победу в Кубке Стэнли на родном льду, проиграв в шестом матче финальной серии «Бостону» – 1:5.
Главный события произошли в третьему периоде, который «мишки» выиграли со счетом 4:1. Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко не набрал очков второй матч подряд.
- Рещающий матч финала пройдет в Бостоне в ночь с 12 на 13 июня.
- Последний раз «Бостон» играл седьмой матч финала в 2011 году и тогда стал обладателем главного трофея.
«Сент-Луис» – «Бостон»: Тарасенко и другие в решающих матчах Кубка Стэнли
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