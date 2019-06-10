«Сент-Луис» упустил шанс впервые в истории оформить победу в Кубке Стэнли на родном льду, проиграв в шестом матче финальной серии «Бостону» – 1:5.

Главный события произошли в третьему периоде, который «мишки» выиграли со счетом 4:1. Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко не набрал очков второй матч подряд.

Рещающий матч финала пройдет в Бостоне в ночь с 12 на 13 июня.

Последний раз «Бостон» играл седьмой матч финала в 2011 году и тогда стал обладателем главного трофея.

«Сент-Луис» – «Бостон»: Тарасенко и другие в решающих матчах Кубка Стэнли

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