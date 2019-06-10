Eurosport
Жена форварда «Бостона» немного играла в хоккей. А ее милые фото растопят любой лед
Джоэль Хардер наверняка будет на решающем матче финала.
О жене форварда «Бостона» Джейка Дебраска Джоэль Хардер известно не так уж и много. В сезоне-2015/16 она числилась в женской команде университета Альберта на позиции форварда.
В 2017 году вирусным стало видео, когда отец хоккеиста плакал после первого шайбы сына в НХЛ. На том матче присутствовала и Джоэль.
Девушка не очень любит публичность, поэтому на ее инстаграм подписано меньше шести тысяч человек. А зря, дама очень красивая и милая – убедитесь сами.
Еще спортивные дамы и их фото:
У вратаря «Олимпиакоса» есть медаль со сборной Португалии. А еще жена, которая снималась в Playboy
Жена Маркиньоса прекрасно поет и участвовала в музыкальных шоу. А еще у нее милый инстаграм