О жене форварда «Бостона» Джейка Дебраска Джоэль Хардер известно не так уж и много. В сезоне-2015/16 она числилась в женской команде университета Альберта на позиции форварда.

В 2017 году вирусным стало видео, когда отец хоккеиста плакал после первого шайбы сына в НХЛ. На том матче присутствовала и Джоэль.

Девушка не очень любит публичность, поэтому на ее инстаграм подписано меньше шести тысяч человек. А зря, дама очень красивая и милая – убедитесь сами.

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