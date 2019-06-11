Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин порассуждал о детском хоккее и дал советы родителям юных хоккеистов.

«Рассказывают, как родители маленьких хоккеистов сходят с ума на играх, на тренировках. Начинают орать с трибун, подсказывать, хотя вообще никакого отношения к хоккею не имеют: сами не спортсмены и никогда не играли, но начинают мешать тренерам работать.

Я считаю, что детям надо давать немного свободы. Не надо готовить их к какой-то войне. Они должны получать удовольствие от жизни и наслаждаться детством. Если ему дано играть в хоккей – талант сам проснется, не нужно насильно заставлять ребенка делать то, что ему делать не хочется. Я вот уже кое-чего добился, но давление увеличивается с каждым годом, с каждым контрактом. И от этого только один негатив. А дети еще и бесплатно играют, так что не визжите как резаные на тренировках у детей.

Второй момент: родители начинают использовать своих детей как инвестицию, делать из них роботов. Если человек захочет вам помочь, то он поможет», – сказал 27-летний Панарин.

В сезоне-2018/19 «Коламбус» вылетел из Кубка Стэнли от «Бостона» – одного из финалистов.

Пока неизвестно, останется ли Панарин в клубе.

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