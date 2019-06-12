Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал две татуировки на ногах выше колена.

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27-летний хоккеист набил даты 1939 и 1945. В инстаграме он поблагодарил тату-мастера за долгожданную мечту и спросил подписчиков, что они думают о новых татуировках.

Фолловеры предполагали самый очевидный вариант – даты Второй мировой войны. Также была высказана версия, что 1939 и 1945 – даты рождения бабушки и дедушки Панарина. «Это годы рождения моих дедов», – наконец объяснил Артемий в комментариях.

В сезоне-2018/19 «Коламбус» вылетел из Кубка Стэнли от «Бостона» – одного из финалистов.

Пока неизвестно, останется ли Панарин в клубе.

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