Декабрь 2018-го. «Сент-Луис» опустился на дно Запада, и казалось, что до апреля никуда оттуда не денется.

Июнь 2019-го. Владимир Тарасенко поднял над головой Кубок Стэнли. «Блюз» покинули группу неудачников, которые ни разу не брали главный трофей североамериканского хоккея. «Музыканты» были ее старожилами – клуб выступает в НХЛ с 1967-го. Они дождались и взяли своеобразный реванш у «Бостона», который лишил их первого чемпионства в 1970-м. Тогда кадр с победным голом Бобби Орра в падении стал одним из самых красивых в истории лиги.

Но сейчас гораздо популярнее вот этот момент.

В НХЛ иногда сложно проследить логику, которая стала причиной успеха той или иной команды. Так было, например, с «Вегасом» год назад – никто не ждал выхода в финал новичка с игроками, не пригодившимися прежним клубам. У «Бостона» и «Сан-Хосе» было не меньше предпосылок на «чашку», чем у «Сент-Луиса» – все решили мелочи. Но причины приходится искать именно в отношении победы «Блюз». И они есть.

Синдром нового года

В Северной Америке лидеры регулярного чемпионата побеждают в плей-офф довольно редко. «Вашингтон» сезона-2016/17 едва не оступился в первом раунде и влетел «Питтсбургу» во втором. Нынешняя «Тампа» ни разу не обыграла «Коламбус». Команды, у которых плей-офф идет с января, тоже, как правило, заканчивают рано. Да, есть «Лос-Анджелес» 2012-го и «Каролина» против «Эдмонтона» 2006-го, но обратных примеров гораздо больше. В первом случае игроки теряют тонус к середине чемпионата и не успевают вернуть его к главным матчам. Во втором – тратят слишком много сил на конец регулярки и выдыхаются уже ко второму раунду – как тот же «Коламбус».

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз», с Кубком СтэнлиGetty Images

Самый опасный соперник – команда, поднявшаяся из подвала на крышу с января-февраля. В идеале – со сменой главного тренера. Два-три месяца – лучший период, за который можно сделать две вещи. Во-первых, наработать схемы и сочетания, от которых никто не успеет найти противоядие. Во-вторых, вывести игроков на пик формы аккурат под серию плей-офф. Так было у «Питтсбурга» в 2016-м после прихода Майка Салливана, и это успешно повторил «Сент-Луис» в 2019-м с заменой Майка Йео на Крэйга Берюбе.

Тарасенко и партнеры

Во всех российских медиа заголовки материалов о финале Кубка Стэнли неизменно сопровождаются фамилией Тарасенко. Ход правильный с точки зрения набора просмотров, но не очень справедливый по отношению к его партнерам. Взять хотя бы других форвардов. Райан О’Райлли и его 7+14, включая первый гол в седьмом матче с «Бостоном» – лучшее, что когда-либо демонстрировал 28-летний канадец, а ведь у него два золота ЧМ и победа на Кубке Мира. «Бостону» он закинул дубль в четвертом матче и сделал 1+1 в пятом, что полностью изменило сценарий серии. Первый гол в седьмом снял вопрос, кому вручать Конн Смайт Трофи.

Джейден Шварц занял место О’Райлли в звене Тарасенко и Брэйдена Шенна и реанимировал буксовавшую в ранних раундах первую тройку «Блюз». А еще есть защитники Колтон Парайко, Джей Боумистер (теперь член Тройного золотого клуба) и Алекс Пьетранджело, которые уезжали на лавку только по праздникам, а в остальное время вязали нападение «мишек». Капитан «Сент-Луиса» к этому прибавил еще и победную шайбу в главном матче серии.

Но без волшебства Тарасенко тоже не обошлось. В середине сезона все подряд рассуждали о необходимости его обмена, наверняка об этом всерьез думал и генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг. Но игрок и клуб вместе перетерпели спад, и после Нового года Владимира прорвало. Его результативная серия в Кубке Стэнли закончилась только на девятом матче. «Мишек» он огорчил в трех играх, две из которых «блюзмены» выиграли. На сладкое – пас Шенну, который окончательно прихлопнул «Бостон».

В НХЛ Тарасенко унаследовал прозвище «Русский танк» от Андрея Коваленко, у которого были аналогичные габариты, функция правого фланга и даже половина фамилии. Но Владимир пошел дальше: теперь он не только забивает, но и отрабатывает в обороне, ложится под броски и проделывает тонну полезной черновой работы. Без этого никакие вторые-третьи звенья до финала команду бы не дотащили.

Чекинг-лайн

Еще в апреле широкий зритель из русских игроков «Сент-Луиса» знал только Тарасенко. Теперь топовых «музыкантов» с Востока двое: Иван Барбашев в плей-офф наиграл на это звание.

Три года Барбашев пылил в молодежной лиге Квебека, после чего еще столько же курсировал челноком между «Блюз» и фармом в АХЛ «Чикаго Вулвс». А потом сменил квалификацию с чистого нападающего на форварда оборонительного плана. Скорость, с которой он это сделал, позволила ему закрепиться в «Сент-Луисе», который как раз нуждался в исполнителе на эту позицию. В финальной серии его звено со Стином и Сундквистом заставило замолчать самую опасную тройку этого плей-офф Маршан-Бержерон-Пастрняк. Самые грозные «мишки» забили только в шестой игре, которую Барбашев пропустил из-за дисквалификации. В среднем парни проводили на льду более 17 минут за матч – для четвертого звена это нонсенс.

Иван Барбашев, «Сент-Луис»Getty Images

При этом Барбашев не стал чистым чекером. В любой момент он может выстрелить в атаке, как в серии против «Сан-Хосе». Ивану еще предстоит поработать над техникой силовых приемов: за удар в голову Маркусу Юханссону он пропустил шестой матч. Но если и с этим компонентом у нападающего все будет в порядке, то «Сент-Луис» и сборная России получат первоклассного универсала.

Закрыт вратарский вопрос

Вратарская позиция, необходимая для успеха в плей-офф, была одним из главных слабых мест «Сент-Луиса». Джейк Аллен не отличался стабильностью, как и его бэкап Чад Джонсон. Джордан Биннингтон никогда не считался суперперспективным вратарем, зато всегда отличался трудолюбием. Почти однофамилец легенды «Линкин Парк» год назад отправился в аренду в «Провиденс Брюинс» – фарм «Бостона». Этот сезон он начинал в команде АХЛ «Сан-Антонио Рэмпейдж». За основу «Блюз» Джордан заиграл с середины сезона, когда недавно пришедший Крэйг Берубе понял, что во вратарской линии все так плохо, что можно поэкспериментировать.

Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз», с Кубком СтэнлиGetty Images

Теперь Биннингтон затащил против «мишек» в финале Кубка Стэнли. Иногда и у него проявлялись слабые места – 2:7 в третьем матче возникли не на пустом месте. Но за следующие 120 минут он пропустил лишь трижды, а в седьмой игре был круче всех легендарных вратарей вместе взятых. Если это не Конн Смайт Трофи, то Колдер за полгода он точно заработал.

Травмы игроков «Бостона»

По ходу финальной серии сразу два ключевых защитника «Брюинс» получили травмы. Во втором матче Мэтт Гжельчик получил удар в голову от Оскара Сундквиста, а а четвертом шайба прилетела в челюсть Здено Харе. В плей-офф на лед не выходят только с травмами, не совместимыми с самим фактом выхода на лед. Хара не может нормально есть, но против «блюзменом» играл в специальном шлеме. Это вдохновляло партнеров, но на игре оборонцев «Бостона» все-таки сказалось. В финале Кубка Стэнли важна любая мелочь. А это – совсем не мелочь.

Судейская ошибка

Кубок Стэнли-2019 по количеству вопросов к судьям может легко поспорить с Кубком Гагарина. 5+20 для Коди Икина за фол на Джо Павелски, по сути, вывели «акул» во второй раунд. Эрик Карлссон забил «блюзменам» после паса рукой. А теперь «Сент-Луис» забросил победную шайбу в пятом матче после откровенной подножки Тайлера Бозака на Ноэле Аччиари. Реакция президента «мишек» Кэма Нили – лучшая иллюстрация происходившему.

В результате «Блюз» вышли вперед в финальной серии. «Бостон» взял реванш в шестом матче, но на большее их не хватило. Заслужили ли «музыканты» первый в истории Кубок Стэнли? Однозначно. Была ли доля несправедливости в их победе? К сожалению.

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