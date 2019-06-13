«Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева впервые выиграл Кубок Стэнли

Определился обладатель Куба Стэнли-2018/19. В седьмом матче финальной серии «Сент-Луис» разгромил «Бостон» со счетом 4:1.

Последняя игра проходила на арене «Бостона», но хозяева не смогли ничего противопоставить атакам «Сент-Луиса» и сэйвам голкипера гостей Джордана Биннингтона. «Сент-Луис» забросил две шайбы в первом периоде и удвоил преимущество в третьем. «Бостон» ответил только голом за две минуты до финальной сирены.

В составе победителей обладателями Кубка Стэнли стали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Тарасенко отыграл в решающем матче 15 минут и сделал результативную передачу. Барбашев провел на льду 17 минут.

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории с момента вступления в НХЛ в 1967 году.

Только в сезоне-1967/68 команда играла в финале.

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