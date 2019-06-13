Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился эмоциями после завоевания Кубка Стэнли.

«Моя жена два дня назад родила ребенка, теперь это. Должно быть, это лучшая неделя в моей жизни», – заявил 27-летний Тарасенко.

В седьмом матче финальной серии «Сент-Луис» обыграл «Бостон» со счетом 4:1 и завоевал трофей впервые в истории.

Тарасенко отметился голевой передачей.

Также в составе победителей играл защитник Иван Барбашев.

«Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева впервые выиграл Кубок Стэнли

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