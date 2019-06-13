Вратарь «Сент-Луиса» провел матч жизни против «Бостона». Его сэйвы – совершенство
А ведь «Бостон» сперва был настроен очень решительно.
«Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, оформив победу в седьмом матче серии против «Бостона».
Одним из главных героев решающей встречи стал канадский голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. В первом периоде 25-летний вратарь после каждой атаки соперника оставлял ворота неприкосновенными: подставлял по траектории полета шайбы клюшку, ловил грудью и отбивал ловушкой.
- Матч завершился со счетом 4:1, Биннингтон пропустил только за две минуты до конца матча.
- В составе команды-победителя играли Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
«Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева впервые выиграл Кубок Стэнли
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте