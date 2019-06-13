«Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, оформив победу в седьмом матче серии против «Бостона».

Одним из главных героев решающей встречи стал канадский голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. В первом периоде 25-летний вратарь после каждой атаки соперника оставлял ворота неприкосновенными: подставлял по траектории полета шайбы клюшку, ловил грудью и отбивал ловушкой.

Матч завершился со счетом 4:1, Биннингтон пропустил только за две минуты до конца матча.

В составе команды-победителя играли Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

«Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева впервые выиграл Кубок Стэнли

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