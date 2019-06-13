Главные звезды сериала «Офис» болели за разные команды в финале Кубка Стэнли и воевали в твиттере

Американские болельщики хоккея наблюдали за Кубком Стэнли вместе с актерами сериала «Офис». Дженна Фишер и Джон Красински играли центральную пару, но в финале болели за разные команды. Дженна поддерживала «Сент-Луис», Джон – «Бостон».

Актеры ходили на матчи и весело троллили друг друга в соцсетях. «Седьмая игра! Давайте это сделаем!» – написал Красински.

Фишер ретвитнула его запись: «Ха-ха, неплохо». Также она обнаружила, что за «Бостон» болеет еще один ее коллега по сериалу – Стив Карелл. «Стив! И ты тоже?!» – написала Дженна.

Перед решающим матчем актеры запостили совместное фото в джерси любимых команд. Их пригласили на игру экспертами.

«Сент-Луис» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, выиграв седьмой матч со счетом 4:1.

«Офис» – популярный сериал, выходивший с 2005 по 2013 год на NBC.

«Сент-Луис» взял Кубок Стэнли. Тарасенко – не единственная причина победы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android