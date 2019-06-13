Видео Барбашева из чемпионской раздевалки. Шампанское, пляски – все как полагается
Ребята заслужили и отрываются.
Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев выложил видео из раздевалки после победы в Кубке Стэнли.
«Чемпионы Кубка Стэнли», – подписал публикацию 23-летний Иван. На видеоролике хоккеисты празднуют исторический успех безумными танцами и обливаются шампанским прямо поверх чемпионских футболок.
- «Сент-Луис» выиграл седьмой матч финальной серии против «Бостона» со счетом 4:1.
- Команда завоевала трофей впервые с момента вступления в НХЛ в 1967 году.
«Сент-Луис» взял Кубок Стэнли. Тарасенко – не единственная причина победы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте