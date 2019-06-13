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Видео Барбашева из чемпионской раздевалки. Шампанское, пляски – все как полагается

Видео Барбашева из чемпионской раздевалки. Шампанское, пляски – все как полагается
Eurosport

1 час назад

Ребята заслужили и отрываются.

Русский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев выложил видео из раздевалки после победы в Кубке Стэнли.

«Чемпионы Кубка Стэнли», – подписал публикацию 23-летний Иван. На видеоролике хоккеисты празднуют исторический успех безумными танцами и обливаются шампанским прямо поверх чемпионских футболок.

  • «Сент-Луис» выиграл седьмой матч финальной серии против «Бостона» со счетом 4:1.
  • Команда завоевала трофей впервые с момента вступления в НХЛ в 1967 году.

«Сент-Луис» взял Кубок Стэнли. Тарасенко – не единственная причина победы

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