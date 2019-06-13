Любитель хоккея из Миссури Скотт Берри в январе поставил 400 долларов на победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли. Тогда команда шла на последнем месте в регулярном чемпионате, коэффициент составлял 250 к 1.

Выигрыш Берри оказался ошеломительным – 100 тысяч долларов: «Сент-Луис» в семиматчевой серии одолел «Бостон».

«Когда я сделал эту ставку, все говорили: «Боже, это же одна из худших команд в лиге. Ты правда это сделал?» Я отвечал: «Никогда не знаешь, ведь это хоккей», – цитирует счастливчика USA Today.

В седьмом матче «Сент-Луис» выиграл со счетом 4:1.

Команда взяла Кубок Стэнли впервые в истории.

«Сент-Луис» взял Кубок Стэнли. Тарасенко – не единственная причина победы

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