Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и «Сент-Луис»: Кубок Стэнли снова побывает в России

Кубок Стэнли снова немного русский. Спасибо Владимиру Тарасенко и Ивану Барбашеву – наверняка они повезут его в родные города. Сейчас эти два парня вместе с остальными «блюзменами» – главные герои НХЛ. А ведь еще зимой «Сент-Луис» мог только мечтать о зоне плей-офф.

Слухи об обмене Тарасенко усиливались с каждой новой неудачей «Блюз». Прошло полгода – и вот 91-й номер держит главный приз НХЛ. Влади терпел, Влади работал – и Влади заработал. Да, он не был самым ценным игроком ни по ходу регулярки, ни в плей-офф. Но без первого звена, в котором Крэйг Берюби так вовремя заменил О’Райлли на Шварца, не было бы никакого Кубка Стэнли.

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз», с Кубком СтэнлиGetty Images

Кто такой Барбашев, многие вообще узнали лишь по ходу финальной серии. Иван превратил четвертое звено «Сент-Луиса» в непроходимый рубеж для лучшей тройки плей-офф Маршанд – Бержерон – Пастрняк. А мог и в чужой зоне поработать, что вообще перевернуло всю концепцию чекинг-лайн.

Кто они такие по сравнению с лучшим бомбардиром Кучеровым и лучшим снайпером Овечкиным? Они – обладатели Кубка Стэнли.

Никита Кучеров и «Тампа»: мощная регулярка и провал в плей-офф

«Тампа» оформила Президентский Кубок в марте, фактически – раньше. Никита Кучеров взял Арт Росс и побил рекорд Александра Могильного по очкам за сезон среди русских. Андрей Василевский провел топовый сезон. Он имеет все шансы на Везину – при выборе лауреата плей-офф не учитывается. Прогрессирует Михаил Сергачев. Такими мощными «Лайтнинг» не были никогда.

Никита КучеровGetty Images

А потом случилась серия с «Коламбусом». Она показала, что успех в регулярке – ничто, если команда потеряла тонус. Кучеров ошибался и грубил, его партнеры нервничали, играли дергано. Этого могло не быть, доведи «Тампа» до ума первый матч, в котором вела 3:0. Но в результате «молнии» отправились в отпуск раньше, чем планировали. В хоккее четыре матча могут испортить весь год.

Александр Овечкин и «Вашингтон»: все испортила «кучка придурков»

Ови в восьмой раз настрелял полсотни шайб и взял такой же по счету Морис Ришар Трофи. Для любого другого игрока титул лучшего снайпера регулярки был бы великолепным итогом сезона, но для капитана «Вашингтона» индивидуальный приз стал рутиной. Другое дело – Кубок Стэнли. После прошлогодних эмоций индивидуальной награды уже точно мало. Овечкин вместе с Кузнецовым и Орловым провели в целом классный сезон с крутыми победами, голами и комбинациями. Их потенциалом была защита титула.

Овечкин – СвечниковGetty Images

Все бы хорошо, если бы не серия с «Каролиной». Семиматчевый конфуз с «кучкой придурков», как теперь сами себя зовут «Харрикейнс», смазал выступление «столичных». И теперь «Кэпиталс» будут не защищать, а возвращать.

Евгений Малкин и «Питтсбург»: хуже еще не было

Малкин провел худший полный сезон в «Пингвинс». 21+51 в 68 матчах – так мало он забрасывал. Всем бы такие «худшие» сезоны, только для Джино это действительно мало. К этому прибавился ужасный показатель полезности: в феврале «плюс-минус» Евгения был вторым в лиге с конца. Да и в целом команда не блещет: год назад позволили-таки победить «Вашингтону», в этом вообще был свип от «Айлендерс».

Неутешительные результаты породили слухи об обмене Малкина, даже несмотря на пункт в контракте, запрещающий эту операцию. Но пока это лишь слухи – в ближайшие годы форвард уйдет из «пингвинов», только если сам захочет. А захочет он разве что при очень сильных обстоятельствах – до того, чтобы увидеть свою фамилию под крышей арены, осталось совсем немного. Но и регресс должен поскорее закончиться: за десять лет фаны «Питтсбурга» стали максималистами.

Александр Радулов, Валерий Ничушкин и «Даллас»: две противоположности

Александр Радулов был хорош в регулярке, быстро восстановился от травмы и оформил 5+5 в плей-офф. Его тройка с Джейми Бенном и Тайлером Сегином – по-прежнему одна из лучших в лиге. Для статуса контендера клубу еще предстоит поработать: отсутствие глубины и баланса между звеньями – главная проблема «Далласа». Но это задача не Радулова, а генерального менеджера Джима Нилла.

Один из проблемных игроков, из-за которого нет этой глубины – Валерий Ничушкин. Можно сколько угодно говорить о том, что у него совершенно другие задачи на льду, но 0+10 в 57 матчах у форварда – это катастрофа при любых раскладах. Челябинцу нужно что-то менять: либо игру, либо клуб, либо лигу. Однажды он так уже делал, но потом вернулся.

Илья Ковальчук и «Лос-Анджелес»: возвращение в НХЛ не удалось

Возвращение в НХЛ после пары лет в КХЛ – серьезный вызов. В прошедшем сезоне русские игроки с ним не справились. Впрочем, в провале Ковальчука нет ничего удивительного. «Кингс» брали Илью на левый фланг звена с Анже Копитаром и Дастином Брауном. Травма Брауна в начале сезона помешала Кови закрепиться в первой тройке. Но и без этого шансов на успешную игру у Ковальчука было немного.

Илья КовальчукGetty Images

35-летний нападающий прилетел в Калифорнию после пяти полных лет в СКА – главной теплице не только КХЛ, но и всего хоккея. Условий более комфортных, чем в Питере, нет ни в одном клубе мира – речь главным образом не о массажных кабинетах и тренажерных залах, а об уровне соперников и судейства. К мясорубке в НХЛ после такого привыкнуть сложно. Кови сполз в четвертое звено (навыки чекера пригодились ему на ЧМ), а потом и вовсе присел на банку. И это – в худшей команде Запада. Илью нельзя назвать главным виновником краха «королей», но их сделка год назад точно была ошибкой.

Артемий Панарин, Сергей Бобровский и «Коламбус»: расставание по-доброму

Сезон Артемия Панарина и Сергея Бобровского – это американские горки. Еще осенью стало ясно, что парни не договорились с «Коламбусом» о новом контракте. В ноябре Панарин забросил лишь две шайбы: Джон Торторелла использовал его как ассистента, но передач под бросок ему никто не давал. А в феврале, когда Артемий занемог, тренер выдал всю правду о его состоянии.

Бобровский провел отвратительное начало сезона. Он пропустил восемь шайб от «Тампы» – тренеры наотрез отказались его менять. Зато в стартовом матче выпустили Йоонаса Корписало, намекая Бобу: незаменимых нет. Конфликт достиг пика в январе, когда после очередного вороха шайб от «Тампы» Сергей вместо лавки отправился в раздевалку. Тогда казалось, что обмен неминуем.

Артемий Панарин и Сергей БобровскийGetty Images

Обе стороны дотерпели до конца регулярки. Бобровский снова стал тащить, Панарин – забивать. «Блю Джекетс» вышли в плей-офф, где порвали «Лайтнинг». Тех самых, с которыми раньше так психовали. «Мундиры» впервые в истории вышли во второй раунд, а Сергей и Артемий летом выбьют у новых клубов контракты пожирнее. Или это будет один клуб?

Андрей Свечников и «Каролина»: главный русский некстван

Самый перспективный молодой русский игрок в НХЛ – Андрей Свечников из «Каролины». В сезоне-2018/19 он набрал 20+17, выдавая классные отрезки. Октябрь, середина декабря, март – пока Андрей играет всплесками. Но в 19 лет мощнее только канадцы и финны. У Свечникова есть наставники – Род Бриндамор на скамейке и Джастин Уильямс на льду. Есть такие же некстваны, которых надо опередить – Себастьян Ахо и Мартин Нечас. Есть сбалансированная команда, которая обыграла в плей-офф действующих чемпионов. Все условия для того, чтобы через несколько лет стать топ-форвардом. Главное – не лезть в авантюры вроде драки с Овечкиным. Она закончилась для Свечникова сотрясением, из-за которого Евгений пропустил четыре кубковых матча с «Вашингтоном» и два с «Айлендерс».

Другие мысли Сергея Кулагина об НХЛ:

«Сент-Луис» взял Кубок Стэнли. Тарасенко – не единственная причина победы

«Питтсбург» хочет обменять Малкина. Такое резкое движение будет иметь последствия

Кучеров слишком увлекся рекордом. Его «Тампа» была лучшей в сезоне, но бездарно слила плей-офф

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день