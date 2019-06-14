У Владимира Тарасенко двойное счастье. Сначала у него родился сын, а в ночь на 13 июня Владимир выиграл первый в карьере Кубок Стэнли. Тарасенко объединил оба события и сделал милейший снимок.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» – 4-3 в серии.

Для Тарасенко» и «Сент-Луиса» этот трофей стал первым в истории.

В решающей игре русский форвард провел на льду почти 15 минут и отдал результативную передачу. В плей-офф Владимир набрал 17 очков в 26 играх.

«Сент-Луис» взял Кубок Стэнли. Тарасенко – не единственная причина победы

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