11-летняя Лайла Андерсон страдает гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (ГЛГ) – редким и опасным иммунным заболеванием, при котором выживаемость оценивается в 60%. С раннего детства девочка болеет за «Сент-Луис». Когда любимые хоккеисты выиграли Кубок Стэнли, они позвали ее на лед.

В январе Лайле сделали пересадку костного мозга, и она не думала, что врач позволит ей поехать в Бостон на седьмой матч финальной серии. Но «Сент-Луис» выслал ей персональное приглашение, и врачи дали добро. После победы девочку пригласили на лед: она коснулась Кубка и поцеловала его.

«Она воин. Обычно я навещаю ее в больнице. У нее может быть отвратительный день из-за всех лекарств, но она счастлива каждый раз, когда я прихожу. Это показывает, что жизнь гораздо важнее, чем хоккей. Она невероятная. Не могу даже выразить словами, что я о ней думаю. Она действительно особенная», – заявил защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко.

«Сент-Луис» выиграл седьмой матч финальной серии против «Бостона» со счетом 4:1.

Команда завоевала трофей впервые с момента вступления в НХЛ в 1967 году.

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