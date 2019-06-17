Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов раскритиковал качество игры в финале Кубка Стэнли-2018/19.

«Совсем недавно смотрел седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли «Бостон» – «Сент-Луис». Поболел за интересного снайпера Тарасенко и за молодого форварда четвертого звена Барбашева, который порадовал своей готовностью выполнять любую роль. Это редкое качество, которое есть отнюдь не у всех наших хоккеистов.

Также надеялся увидеть яркое и интересное зрелище, все-таки это был главный матч всего заокеанского сезона. Но он меня разочаровал, качество хоккея показалось мне не высоким. Одна команда бросала со всех точек и не забивала, другая – мало что делала, но, наоборот, забивала.

Другой момент – практически полное отсутствие осмысленных комбинаций. Вся надежда – на бросок, блокирование обзора вратарю и рикошет. Видно, что командам не хватало свободного льда», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» в семи матчах.

«Блюзмены» выиграли первый Кубок Стэнли в истории.

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