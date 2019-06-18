«Сан-Хосе» продлил контракт со шведским защитником Эриком Карлссоном на восемь лет. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Сумма соглашения составляет 92 миллиона долларов, в среднем это 11,5 миллиона в год. В сезоне-2019/20 29-летний Карлссон также получит 3,5 миллиона в качестве бонусов. Контракт запрещает обмен хоккеиста в другие команды.

Перед сезоном-2018/19 Карлссон был обменян в «Сан-Хосе» из «Оттавы».

Контракт Карлссона выгоднее, чем контракт Овечкина – Александр получает в месяц примерно по 10 миллионов.

Михайлов – о финале Кубка Стэнли: «Разочарован, полное отсутствие осмысленных комбинаций»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android