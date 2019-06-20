Кучеров получил звание MVP сезона, Василевский стал лучшим вратарем, Овечкин – лучшим снайпером

В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград НХЛ сезона-2018/19.

Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ. Помимо Кучерова на приз претендовали форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завоевал «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу лиги, и установил рекорд НХЛ. В минувшем регулярном сезоне он забросил 51 шайбу. Овечкин обошел Бобби Халла, который семь раз становился самым метким игроком НХЛ.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский впервые в карьере получил приз лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ – «Везина Трофи».

Все три представителя России вошли в символическую сборную сезона.

Кучеров стал третьим представителем России после Александра Овечкина и Евгения Малкина, выигравшим звание MVP сезона.

Также Кучеров получил награды лучшему бомбардиру (гол+пас) сезона «Арт Росс Трофи» и Приз Теда Линдсея как лучший игрок по мнению профсоюза хоккеистов НХЛ.

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