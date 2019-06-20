Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин будет получать пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.

Согласно подсчетам «Бизнес Online», в 62 года хоккеист может рассчитывать минимум на 138 тысяч евро в год – по нынешнему курсу это примерно 835 тысяч рублей в месяц.

НХЛ провела пенсионную реформу, по которой размер пенсии не зависит от зарплаты игрока. Начисления ведутся по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах. Встречи, пропущенные из-за травмы, также попадают в отчетность. Минимальная выплата составляет 18,1 тысяч евро – хоккеисту необходимо провести 82 матча. Максимальная – примерно 220 тысяч: для этого нужно выйти на лед в 820 играх.

В сезоне-2017/18 Овечкин завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

Александр выступает в НХЛ с 2005 года, на время локаута в 2012/13 годах он перебрался в «Динамо».

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