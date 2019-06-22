Квизы

В ночь на 22 июня в Ванкувере состоялся первый раунд драфта-2019. Только один хоккеист из России обрел команду: хозяева церемонии «Кэнакс» под 10-м номером выбрали 17-летнего вингера СКА Василия Подколзина.

Но это не свидетельствует, что остальные ровесники Подколзина никогда не станут большими игроками. Талант многих русских звезд НХЛ был очевиден еще в юниорах, а других на заре карьеры откровенно недооценивали – от того их успех еще внушительнее. Вспомни, как драфтовали русских.

Вечером 22 июня пройдут оставшиеся шесть раундов.

В топ-10 выступающих в Европе проспектов драфта-2019, помимо Подколзина, значились защитник Даниил Мисюль и форвард Илья Николаев. Оба – воспитанники ярославского «Локомотива».

Рейтинг вратарей из Европы возглавляет Петр Кочетков. В сезоне-2018/19 он выступал за «Сочи» (КХЛ) и «Рязань» (ВХЛ), а в мае перешел в СКА.

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