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Хьюз – первый номер драфта НХЛ-2019, Подколзин – 10-й

Хьюз – первый номер драфта НХЛ-2019, Подколзин – 10-й
Eurosport

1 час назад

В первом раунде русских хоккеистов выбирали не слишком активно.

В Ванкувере состоялся драфт НХЛ-2019. Первым номером в «Нью-Джерси» ушел форвард сборной США Джек Хьюз.

Вторым номером стал Каапо Какко из Финляндии. Василий Подколзин замкнул топ-10 и попал в систему «Ванкувера».

1. «Нью-Джерси» – н. Джек Хьюз, США

2. «Рейнджерс» – н. Каапо Какко, Финляндия

3. «Чикаго» – н. Кирби Дэк, Канада

4. «Колорадо» – з. Боуэн Байрэм, Канада

5. «Лос-Анджелес» – н. Алекс Теркотт, США

6. «Детройт» – з. Мориц Зайдер, Германия

7. «Баффало» – н. Дилан Козенс, Канада

8. «Эдмонтон» – з. Филипп Броберг, Швеция

9. «Анахайм» – н. Тревор Зеграс, США

10. «Ванкувер» – н. Василий Подколзин, Россия

  • Подколзин – единственный русский хоккеист, выбранный в первом раунде драфта.
  • Оставшиеся раунды драфта НХЛ пройдут 22 июня.

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