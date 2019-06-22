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Хьюз – первый номер драфта НХЛ-2019, Подколзин – 10-й
В первом раунде русских хоккеистов выбирали не слишком активно.
В Ванкувере состоялся драфт НХЛ-2019. Первым номером в «Нью-Джерси» ушел форвард сборной США Джек Хьюз.
Вторым номером стал Каапо Какко из Финляндии. Василий Подколзин замкнул топ-10 и попал в систему «Ванкувера».
1. «Нью-Джерси» – н. Джек Хьюз, США
2. «Рейнджерс» – н. Каапо Какко, Финляндия
3. «Чикаго» – н. Кирби Дэк, Канада
4. «Колорадо» – з. Боуэн Байрэм, Канада
5. «Лос-Анджелес» – н. Алекс Теркотт, США
6. «Детройт» – з. Мориц Зайдер, Германия
7. «Баффало» – н. Дилан Козенс, Канада
8. «Эдмонтон» – з. Филипп Броберг, Швеция
9. «Анахайм» – н. Тревор Зеграс, США
10. «Ванкувер» – н. Василий Подколзин, Россия
- Подколзин – единственный русский хоккеист, выбранный в первом раунде драфта.
- Оставшиеся раунды драфта НХЛ пройдут 22 июня.
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